«زراعة الشرقية» تنفذ مدرسة حقلية عن الفول البلدي لمزارعي قرية طاروط

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

تقديم أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

مدرسة حقلية إرشادية عن زراعة الفول البلدي

وفي هذا الإطار، أشار المهندس محمد خليفة وكيل وزارة الزراعة في الشرقية إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع معهدي بحوث القمح والبقوليات بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية عن زراعة محصول الفول البلدي بناحية قرية طاروط، التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، في حضور الدكتورة دينا عبد الله بمركز بحوث القمح، والدكتور ثروت محب بمركز بحوث البقوليات، والمهندسة منال محمد رئيس قسم الإرشاد بمديرية الزراعة وعدد من المزارعين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن المدرسة الحقلية تناولت التحدث عن الأهمية الاقتصادية للفول البلدي كغذاء رئيسي للإنسان والحيوان، وأهم الأصناف الموصي بزراعتها مثل (جــ 716 – جــ 843 سخا 1 – سخا4)، وعن معدلات التقاوي 30 كيلو جرام، وضرورة معاملة التقاوي ببكتيريا العقدين قبل الزراعة مباشرةً وضرورة زراعة الفول البلدي على خطوط أو مصاطب من الريشتين ووضع بذرة واحدة بكل جورة على مسافة 25 : 30 سم وضرورة مقاومة الحشائش بالمبيدات الموصي بها كيماويا بالمعدل الموصي به في المواعيد المحددة ومراعاة عدد الريات حسب طبيعة الأرض وحالة الجو.