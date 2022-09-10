وزير الإسكان: إنشاء 3360 وحدة بديلة للعشوائيات في العبور الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جاري تنفيذ 96 عمارة تضم 3360 وحدة سكنية بمساحات 90 و115 مترا مربعا، و96 وحدة إدارية و96 محلاً تجارياً بمشروع سكن بديل العشوائيات بالحي الـ14 بمدينة العبور الجديدة، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسي ومول تجاري ومركز طبي وحضانة بنسب إنجاز متقدمة.

استكمال أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية

وأضاف «الجزار» في بيان صادر عن الوزارة، أنه جاري استكمال أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بطرق وأماكن انتظار السيارات بوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بالحي 14، لافتاً إلى أن الحي يضم 806 عمارات بالمشروع نموذج 90 م، بإجمالي 19344 وحدة سكنية والمدرجة في خطة التسليم لحاجزيها قريباً.

سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة

وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة بمشروعات الإسكان بالمدينة، بسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه مع مراعاة الجودة المطلوبة في التشطيبات.

وأكد أن مسئولي الجهاز يتابعون معدلات التنفيذ أولًا بأول من مواقع العمل، كما يتم الاهتمام بتوفير الخدمات المختلفة، لتكون جاهزة للتشغيل بالتوازي مع تسكين المواطنين المستحقين.