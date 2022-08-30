وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمنخفضي الدخل، بالمدن الجديدة، والمحافظات، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تنفيذ أعمال التشطيبات

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، والإسراع بمعدلات التنفيذ، مع الالتزام بأعلى جودة في تنفيذ أعمال التشطيبات، موجهًا بقيام رؤساء أجهزة المدن الجديدة، التي بها تأخير في معدلات تنفيذ الوحدات، بإعداد تقرير مفصل عن أسباب التأخير، ويقوم رئيس الجهاز بعرض التقرير بنفسه على الوزير، مؤكداً على محاسبة أي مسؤول يقصر في الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ.

كما وجه وزير الإسكان بسحب الأعمال من أي شركة أو مقاول يتقاعس عن الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، واستبداله بمقاول آخر للانتهاء من التنفيذ، وعدم التعامل مستقبلاً مع الشركات والمقاولين ومكاتب الإشراف التي لم تُثبت جديتها فى تنفيذ الأعمال المُسندة إليها.

اجتماعات دورية

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة المتابعة الدورية والحثيثة لكل مراحل التنفيذ، وعدم السماح بتأخر نهو المشروعات عن المواعيد المحددة، والتعامل بحزم وحسم مع المتقاعسين، وعدم التهاون في جودة تنفيذ مختلف الأعمال، وتنفيذ أعمال التشطيبات بأعلى جودة، موجهاً بعقد اجتماعات دورية بحضور المسؤولين عن التنفيذ فى كل مدينة، لمتابعة الموقف التنفيذي للوحدات.