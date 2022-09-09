وزير الإسكان يصدر 6 قرارات لإزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالي الغربي

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 6 قرارات وزارية؛ لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي المملوكة للهيئة داخل كردون القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، مؤكدًا مواصلة جهود الوزارة، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة والجهات التابعة، في إزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة.

ونصّت القرارات، على إزالة التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطع أراضٍ بمنطقة الجفيرة بحري طريق إسكندرية - مطروح الساحلي، داخل حدود القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة مبانٍ دور أرضي وأسوار بمساحات مختلفة، بدون سند ودون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

حملة إزالات في المدن الجديدة

كما نصّت على أن يتولى جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كلٍ من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات، وكانت حملات الإزالة للتعديات وغلق وتشميع ورفع عدادات المرافق عن الأنشطة المخالفة في مدن «الفشن الجديدة - السادات - 6 أكتوبر - حدائق أكتوبر».

وقال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، إنه تم شن حملة مكبرة بمدينة الفشن الجديدة، أسفرت عن إزالة التعديات على مساحة 42.3 فدان داخل كردون المدينة، حيث شملت الإزالات أعمال الزراعات والأشجار والمباني وآبار المياه وشونة حاصلات زراعية، استكمالًا لحملات الإزالة السابقة واسترداد الأراضي بمساحة 4184.5 فدان في المدينة.

ووجّه المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، باستكمال حملات غلق وتشميع المحال والوحدات والبدرومات المخالفة لشروط التخصيص ورخص التشغيل بمختلف أنحاء المدينة، مشيرا إلى أنّه تم شن حملة مكبرة من الإدارات المعنية وشرطة التعمير وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة، أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لـ6 بدرومات في المنطقة السكنية الـ20 لممارسة أنشطة مخالفة دون استخراج رخصة تشغيل من الجهاز.

إزالة المخالفات في حدائق أكتوبر

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، أنه الجهاز شن حملة مكبرة في المنطقة المحصورة أ ومناطق ابني بيتك، وأسفرت عن إزالة روف تم بناؤه على كامل المسطح بالمخالفة للتراخيص الصادرة.

وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنّ الجهاز ‏شن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع شملت الحي الأول «سنتر الخلود» بالتنسيق مع الإدارات المختصة وبالتعاون مع شرطة التعمير، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 25 قرار غلق وتشميع وقطع مرافق للمحال التي تعمل دون ترخيص، وإزالة التندات المعدنية المخالفة من أمام المحال.

وفي إطار القضاء على ملامح العشوائية، شن جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة ليلية لإزالة الإشغالات، شملت «محور الكفراوي - الحي الأول - الحي الثاني - الحي الثالث»، بالتعاون مع الإدارات المختصة وشرطة المرافق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتم التحفظ على جميع الإشغالات.

وأكد مسؤولو أجهزة المدن الجديدة، استمرار حملات إزالة المخالفات والإشغالات بهدف ظهور المدن بالمظهر الحضاري اللائق بها، في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في أجهزتها المختلفة، على تطبيق القانون واللوائح.