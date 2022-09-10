القوات الأوكرانية تتقدم في معارك خاركيف.. وروسيا تحصل على إمدادات
كتب:
أحمد عادل موسى
09:47 ص | السبت 10 سبتمبر 2022
خسائر القوات الروسية.. صورة أرشيفية
أعلنت السلطات الأوكرانية، منذ قليل، أنَّ قواتها دخلت إلي وسط مدينة سلافيانسك، كما أنَّ قواتها تتقدم في معارك خاركيف، بحسب ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.
شن 7 غارات
وذكرت أوكرانيا، أنَّ طائراتها شنت 7 غارات على مواقع القوات الروسية، مما أسفرت في مقتل 75 جنديًا من القوات الروسية ودمرت 9 دبابات من طراز «تي 72» ومستودع ذخيرة في «بيلياييفكا».
إمدادات لمواجهة الهجوم الأوكراني
ومن جهته، قالت السلطات الروسية، إنَّ القوات تحصل على إمدادات لمواجهة الهجوم الأوكراني.