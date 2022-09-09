عاجل.. الأمم المتحدة: روسيا تمنع الوصول إلى أسرى الحرب الأوكرانيين

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، اليوم، إن روسيا لا تسمح بالوصول إلى أسرى الحرب، معربا عن قلقه من ظهور أدلة تؤكد تعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وأفاد «ماتيلدا بوجنر»، في إفادة صحفية بجينيف، أن الاتحاد الروسي لم يسمح بالوصول إلى أسرى الحرب المحتجزين على أراضيه أو في الأراضي الواقعة تحت سيطرته.

موسكو تنفي تعذيب أسرى الحرب

وذكر «بوجنر»، أن هذا أمر مقلق للغاية لأننا وثقنا أن أسرى الحرب الموجودين في قبضة سلطة الاتحاد الروسي والمحتجزين لدى القوات المسلحة للاتحاد الروسي أو الجماعات المسلحة التابعة له، تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.

ومن جانبها، نفت موسكو التعذيب أو غيره من أشكال الإساءة لأسرى الحرب، مشيرة إلى إن قواتها في أوكرانيا تشارك في عملية عسكرية خاصة بنزع سلاح البلاد والتخلص من القوميين اليمينيين المتطرفين الذين تعتبرهم تهديدًا لأمن روسيا.