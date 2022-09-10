أوكرانيا تعلن مقتل 75 من القوات الروسية جنوبي البلاد

أعلنت أوكرانيا، مقتل 75 من القوات الروسية، وتدمير 9 دبابات من طراز «تي 72» ومستودع ذخيرة في «بيلياييفكا» ومعبر عائم بالقرب من قرية لفوف جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

الطائرات الأوكرانية تشن 7 غارات على مواقع للقوات الروسية

وأشارت قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوطك»، إلى أن طائرات بلادها شنت 7 غارات على مواقع للقوات الروسية، فيما شنت موسكو 5 ضربات جوية وهجوم صاروخي واحد.

وفي وقت سابق، قال مدير «وكالة الطاقة الذرية»، رافائيل جروسي، إن الوضع في محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية في أوكرانيا يزداد خطورة، مشيرا في بيان، إلى قصف ساحة التبديل في المحطة الحرارية في مدينة «إنرهودار»، موطن مشغلي زابوريجيا وعائلاتهم، دمر البنية التحتية للطاقة وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وكرر جروسي، إلى الوقف الفوري لجميع عمليات القصف حول محطة «زابوريجيا» النووية وإنشاء منطقة حماية للسلامة والأمن النوويين الآن، وحذر المدير العام لـ«وكالة الطاقة الذرية»، من أن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم مواجهةحادث نووي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي سياق متصل، اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، بعدم احترام حقوق المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، وقالت إن «موسكو» تتدخل بشكل تعسفي ومتزايد في حقوق المعارض، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.