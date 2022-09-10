تحديد هوية شاب لقي مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار في طنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من تحديد هوية شخص لقي مصرعه، أسفل عجلات قطار، وتحول جثته إلى أشلاء، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي بقرية شبرا النملة التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى «شريف. ا. غ»، وتم جمع الأشلاء المتناثرة على قضبان السكة الحديد، ونقلها إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أشلاء جثة

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة طنطا، تفيد العثور على جثة عبارة عن أشلاء لشخص مجهول الهوية على قضبان السكة الحديد بقرية شبرا النملة بدائرة مركز طنطا.

وبإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، تبين أن الجثة لشاب يدعى «شريف. ا. غ»، وأنه لقي مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء مروره من معبر غير شرعي، حيث تصادف مرور القطار، ونُقلت الجثة والأشلاء المتناثرة من على جانبي الطريق من قبل رجال الإسعاف إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الشاب

كانت النيابة العامة قررت ندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبه جنائية من عدمه، وتحديد هوية الشاب، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن، وتسليمه إلى ذويه، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.