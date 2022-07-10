العثور على أشلاء جثة سيدة مجهولة الهوية دهسها قطار في بني سويف

عثر أهالي مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، منذ قليل، على جثة سيدة مجهولة الهوية، على شريط السكة الحديد في المنطقة الواقعة بين قريتي البرانقة وطنسا، إذ تحولت الجثة إلى أشلاء أثناء عبورها من منطقة غير مخصصة للمرور.

العثور على أشلاء جثة على شريط السكة الحديد

البداية بتلقي مديرية أمن بني سويف، بلاغا بالعثور على أشلاء جثة سيدة قرب شريط السكة الحديد بين قريتي طنسا والبرانقة بمركز ببا جنوب المحافظة، ووجه اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه رجال المباحث إلى مكان الحادث لكشف ملابساته والتعرف على هوية المتوفاة.

التحريات الأولية: حاولت المرور من مكان غير مخصص للعبور

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لسيدة مجهولة جار التعرف على هويتها وبياناتها، إذ عثر على جثتها قرب شريط السكة الحديد بين قريتي طنسا والبرانقة، إذ حاولت المرور من مكان غير مخصص للعبور بشريط السكة الحديد فاصطدم بها أحد القطارات ما تسبب في وفاتها في الحال.

يشار إلى أن مركز ببا ببني سويف شهد مؤخرا تكرار حوادث اصطدام القطارات بالمواطنين، خاصة مزلقان الفواريقة بمدينة ببا والبرانقة.