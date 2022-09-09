مصرع طفل صدمه جرار زراعي.. والعثور على أشلاء جثة مجهولة الهوية بالغربية

لقي اثنان مصرعهما، في حادثين منفصلين، بمحافظة الغربية، أحدهما مجهول الهوية، لقي مصرعه أسفل عجلات القطار، في نطاق قرية شبرا النملة، بدائرة مركز طنطا.

فيما لقي طفل مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم جرار زراعي، أثناء لهوه أمام منزله بقرية كفر عنان، بدائرة مركز زفتى، وتم نقل الجثامين، إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

أمن الغربية يتلقى إخطارا

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طفل، في العقد الأول من العمر، أسفل عجلات جرار زراعي أثناء لهوه أمام منزله، بإحدى القرى بدائرة المركز، وتبين من التحريات أن الطفل يدعى «م.ع.ا» يبلغ من العمر 5 سنوات، ومقيم بمنطقة شونة القطن، التابعة لقرية كفر عنان، بدائرة المركز، ولقي مصرعه إثر تعرضه إلى حادث تصادم جرار زراعي أثناء لهوه أمام منزله، أدى إلى وفاته في الحال متأثرا بإصابته بنزيف داخلي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وضبط سائق الجرار الزراعي.

كما تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ، بالعثور على أشلاء جثة لشخص مجهول الهوية، أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

دفن الجثتين

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية للجثتين ومعرفة سبب الوفاة، وتحريات المباحث الجنائية، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصاريح الدفن لهما.