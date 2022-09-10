نقيب الفلاحين: الدولة تدعم المزارعين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في الذكرى الـ70 لـ«عيد الفلاح» المصري، إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في مساحة الرقعة الزراعية من 10.5 مليون فدان إلى ما يقرب من 15.5 مليون فدان.

وأوضح أن هناك اهتمامًا من القيادة السياسية بزيادة الرقعة الزراعية والمشروعات القومية الكبيرة لاستصلاح الأراضي والتوسع بالمشروعات القومية الزراعية، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

تطبيق صارم لقوانين منع التعديات على الأراضي الزراعية

وأضاف «أبو صدام»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة TeN، أن الدولة تشدد الفترات الأخيرة في التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية، وهناك تطبيق صارم للقوانين، وهو الأمر الذي ساهم في حماية المساحة الزراعية من التقلص بشكل كبير بجانب التوسعات في زيادة الرقعة الزراعية بفضل جهود استصلاح الأراضي، وبالتالي زيادة في حجم الإنتاج الزراعي.

مركز البحوث الزراعية قام بمجهود كبير لتطوير تقاوي القمح

وأوضح نقيب الفلاحين، أن الدولة تدعم الفلاح بشكل كبير خاصة في مجال زراعة القمح، والمحاصيل الاستراتيجية بشكل عام، إذ لعب مركز البحوث الزراعية دورًا كبيرًا في تطوير تقاوي القمح للحصول على جودة عالية وفي وقت أقل من الطبيعي وهو الأمر الذي أفاد الدولة بشكل كبير هذا العام في زيادة المحصول بشكل ملحوظ.