نقيب الفلاحين: نعيش أزهى عصور الزراعة.. «بنشوف مشروع قومي كل يوم»

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الدولة المصرية تحتفل اليوم، بمرور 70 عاما على أول عيد للفلاح، مشيرا إلى أنه وخلال العيد الحالي لأول مرة يشعر بوجود عيد فعلي على أرض الواقع، «إحنا كل يوم بنشوف مشروع قومي يستحق أنه يتعمله عيد للفلاحين، الفلاح المصري يعيش في أزهى عصور الزراعة».

أبوصدام: استصلاح أراضٍ أفقية بلغت 4 ملايين فدان لأول مرة في تاريخ مصر

وأضاف «أبوصدام»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن كل المشروعات العملاقة التي جرى إنشاؤها في مصر خلال الفترة الأخيرة تمس الفلاح بصورة مباشرة أو غير مباشرة، منها استصلاح أراضٍ أفقية بلغت 4 ملايين فدان لأول مرة في تاريخ مصر.

أبوصدام: المشروع القومي لتقاوي الخضراوات والفاكهة مهم

واستطرد: «بنقدم الشكر والتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك المشروعات العملاقة للزراعة، وهي ستفيد المستقبل البعيد، ونصف الرقعة الزراعية يجرى استصلاحها حاليا، كما وأن المشروع القومي لتبطين الترع قضي على عدم وصول المياه لنهايات الترع، وأيضا المشروع القومي لتقاوي الخضراوات والفاكهة».

وأوضح أن القيادة السياسية لم تهتم بالمزارع المصري من خلال زيادة المساحات المنزرعة فحسب، ولكنها قامت كذلك بإطلاق البرنامج القومي حياة كريمة، وفيه سيتم تطوير الريف المصري بواقع 1500 قرية، وجميعها يتم العمل عليها بالتوازي في إنشاء البنية الأساسية والصرف الزراعي والمدارس، «حاجة فوق الخيال، وحقنا نفرح النهارده بعيد الفلاحين».

وتابع: «السعر الاسترشادي للقمح لأول مرة قبل موسم الزراعة بفترة كافية وتسعيره بـ1000 جنيه للأردب، كما وتم تفعيل الزراعة التعاقدية التي طلبها الفلاحون من الرئيس السيسي في عام 2014 في الكثير من المنتجات الزراعية».