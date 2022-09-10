اعتماد «الدراسات الأفريقية» بجامعة القاهرة لمنح شهادة التحول الرقمي

حصل مركز المعلومات والاستشارات بكلية الدراسات الأفريقية العليا، على الاعتماد لمنح شهادة التحول الرقمي من الوحدة المركزية، للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

يأتي ذلك انطلاقًا من مسؤولية الجامعة، ودورها في نشر المعرفة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي للمجتمع الجامعي.

الخشت: الجامعة توفر الخدمات التدريبية في تكنولوجيا المعلومات وتطبيق المنظومة الرقمية

وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في بيان، حرص الجامعة على توفير الخدمات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات بأعلى درجة من الكفاءة، وتطبيق منظومة التحول الرقمي والاستفادة من تطبيقاتها في مختلف الجوانب، للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة داخل الجامعة.

الطنطاوي: المركز حصل على الاعتماد لاستيفائه المعايير المطلوبة

وأضاف الخشت، أن مركز المعلومات والاستشارات أحد مراكز تطوير الأداء الجامعي في التدريب والاختبارات الإلكترونية على برامج تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات «CUIT»، لكل من طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع الخارجي.

ومن جانبه، قال الدكتور عطية محمود الطنطاوي، القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، إن مركز المعلومات والاستشارات بالكلية حصل على هذا الاعتماد، نتيجة استيفاء وتطبيق كل متطلبات الاعتماد والمعايير التي جرى تحديدها، لاعتماد مراكز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية.

وكشف «الطنطاوي»، عن بدء التسجيل للحصول على دورات التحول الرقمي، والاختبارات الإلكترونية بداية من سبتمبر الجاري، بمقر مركز المعلومات والاستشارات الأفريقية بالكلية.