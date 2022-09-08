جامعة القاهرة تنظم مؤتمرها الأول عن استشراف مستقبل النانو تكنولوجي

تنظم كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، المؤتمر الأول للكلية بعنوان «استشراف مستقبل تكنولوجيا النانو: الرؤية والتطبيق.. معوقات وحلول»، في الفترة من 24 حتى 26 سبتمبر بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة رباب الشريف، عميد الكلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على الارتباط بالتطورات العلمية المتسارعة، خاصة المتخصصة في مجال تقنية النانو، بما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية طبقًا لعصر الثورة الصناعية الرابعة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنّ مجال النانوتكنولوجي أحد أهم الاتجاهات العلمية العالمية الحديثة التي تشهد اهتمامًا متزايدًا وتطورًا سريعًا على مستوى العالم، ما يستلزم التوعية العلمية بهذا المجال ومعرفة الضوابط والمعايير الحاكمة لاستخدامه، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بـ تكنولوجيا النانو وتحديد أولويات ومجالات البحوث والتطوير المستقبلي لهذه التقنية، التي بدأت اقتحام مجالات الحياة الصناعية والزراعية والغذائية والتجارية والطبية والعسكرية وغيرها.

التطبيقات الصناعية للمواد النانومترية

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنّ المؤتمر يستهدف التوعية بأهمية علم النانو تكنولوجي في مختلف التطبيقات والمجالات، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعظيم دور تكنولوجيا النانو في العديد من الجوانب، مثل إيجاد وتطوير مصادر بديلة ونظيفة للطاقة، وإيجاد حلول بديلة للتدوير والتخلص من المخلفات البيئية ومعالجة المياه والتربة، وحماية الآثار والمحفوظات عن طريق استحداث طرق الترميم والصيانة باستخدام مواد ومتراكبات نانومترية تُحقق استدامة المعالجات لمختلف المواد، إضافة إلى إلقاء الضوء على أهم المُستحدثات في تطبيقات علم النانو تكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ودراسة أهم المخاطر والاحتياجات والمعوقات التي تواجه علم النانو وإيجاد حلول لها.

الاهتمام بتكنولوجيا النانو

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنّ المؤتمر يتناول عدة محاور تتضمن عدة مجالات، أهمها التطبيقات الصناعية للمواد النانومترية ومن أهم مجالاته الطاقة والزراعة ومعالجة المياه، وتقنيات البيئة والترميم مثل مجالات البيئة والترميم والصيانة، والطاقة الخضراء، ومن المجالات الخاصة بها مصادرها وإنتاج الوقود الحيوي، إضافة إلى التكنولوجيا الحيوية النانوية مثل التطبيقات الطبية والصيدلانية والزراعية للمواد النانونية، والتطبيقات الإلكترونية والحاسب الآلي فائق السرعة، ومنها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الروبوتات وتكنولوجيا الإلكترونيات النانونية، والعلوم المتنوعة وتشمل جميع التطبيقات في مجالات العلوم ذات الصلة.

من جانبها، قالت الدكتورة رباب الشريف، عميدة الكلية، إنّ المؤتمر يشارك فيه شخصيات عامة من القطاعين الحكومي والخاص ممن لهم إسهامات مميزة في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي، وقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومديرو المراكز العلمية في الجامعات المصرية، وشركات وخبراء في مجال النانوتكنولوجي، وباحثون وخريجون وطلاب.

وأشارت الدكتورة رباب الشريف، إلى عقد العديد من الفعاليات على هامش المؤتمر، منها تنظيم معرض للشركات المتخصصة فى مجال الأجهزة والاختبارات العلمية والوسائل التعليمية التفاعلية الحديثة والتقنيات المتطورة، وتنظيم مسابقة «أحسن بوستر مشروع تخرج» لطلاب الكليات العلمية بالجامعات المصرية في مجال النانوتكنولوجي، إضافة إلى تكريم الداعمين والمشاركين فى إنشاء وتفعيل المنظومة العلمية والتعليمية والرواد على المستوى القومي.