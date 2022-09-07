بروتوكول تعاون لتدريب طلاب جامعة القاهرة التكنولوجية بمصانع «الإنتاج الحربي»

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمقر ديوان عام الوزارة.

وصرّح الوزير محمد صلاح، بأنّه جرى الاتفاق على التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربي وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، في المشروعات البحثية والعلمية والصناعية، من خلال تنفيذها بالاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتوافرة بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، كما سيتعاون الجانبان في المجالات التدريبية بالاستفادة من إمكانيات الطرفين عبر تنفيذ التدريب الصيفي لطلبة الجامعة تخصصات هندسية بالمصانع والشركات ومراكز التدريب بالإنتاج الحربي.

مجالات التعاون

ولفت إلى أنّ مجالات التعاون ستشمل كذلك الاستشارات الهندسية وأعمال تنفيذ المشروعات الكاملة، إضافةً إلى المشاركة في تقييم مشروعات التخرج لطلبة كلية الهندسة، إلى جانب تنفيذ البحوث المشتركة لتعميق التصنيع المحلي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ربط البحث العلمي بالصناعة

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ التعاون المشترك يأتي من منطلق إيمان الجهتين بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة، وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج في مصر، وتأهيل جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، مشيرا إلى أنّه حرصا على تفعيل بنود بروتوكول التعاون سيتم تعيين نقطة اتصال من كل طرف تختص بوضع آلية التنفيذ وتشكيل مجموعات العمل والإشراف لكل مشروع لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ بنود البروتوكول ومتابعة التقارير الدورية عن سير الأعمال.

وأوضح الدكتور هشام عزت الديب، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أنّه بموجب بروتوكول التعاون الموقّع تم الاتفاق على تدريب المهندسين والكوادر المتخصصة من الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالجامعة في الدورات التخصصية، مضيفاً أنّ التعاون المشترك يأتي انطلاقا من رغبة الطرفين في إرساء دعائم التعاون العلمي والبحثي والتدريبي بينهما.

وأشاد الديب بما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها من إمكانيات تصنيعية وتدريبية ومراكز بحثية متميزة، ما يساهم في تعظيم الاستفادة من الكوادر والخبرات المتاحة لدى الطرفين في المجالات التعليمية المشتركة، مشيرا إلى أنّ جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تعد إحدى المؤسسات التعليمية الكبرى ولديها خبرة ومراكز تدريب متخصصة ومكاتب استشارية يعمل بها أساتذة جامعة متخصصون.

شراكات استراتيجية

وتستهدف الجامعة عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص بما يدعم أهداف التنمية المستدامة للدولة، مضيفا أنّ إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر يهدف إلى تطوير التعليم التكنولوجي التطبيقي والتدريب بالتوازي مع مسار التعليم الأكاديمي وتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، وبما يسمح بتكوين خريج قادر على المنافسة في سوق العمل.

من جانبه، أكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، حرص الوزارة للتعاون مع مختلف المؤسسات بالدولة لخلق جيل قادر على ربط العلم بالصناعة من خلال تطبيق أفكاره البحثية وتحويلها إلى واقع ملموس، مشددا على أنّ الوزارة تهتم اهتماما شديدا بتطوير منظومة التعليم والتعليم الفني بمصر وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج من خلال الأذرع التعليمية التابعة لها وذلك للمساهمة في نهضة الوطن.

وقّع البروتوكول: المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، الدكتور هشام عزت الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وحضر مراسم التوقيع: المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والدكتورة عايدة الصبان مستشار الوزير للصناعات الإلكترونية والطاقة، ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم والمهندس ناصر حسين رئيس قطاع التدريب بالهيئة.