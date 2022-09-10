«الإسكان» تطلق مبادرة «المدن المُستدامة» من نيروبي قبل مؤتمر المناخ

أعلن وفد وزارة الإسكان المشارك في فعاليات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، بالعاصمة الكينية نيروبي، عن إطلاق مبادرة «المدن المُستدامة»، تمهيدا لطرحها رسميا في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ «COP27»، داعيا وزراء الإسكان على مستوى العالم لحضور الاجتماع الوزاري الموسع بخصوص المدن المستدامة.

الإسكان تطلق مبادرة «المدن المستدامة»

وضم الوفد المصري، الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والسفير حسن الليثي، مستشار الوزارة للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، ممثلين عن وزارة الإسكان، والسفير أيمن ثروت، نائب مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة ممثلاً عن وزارة الخارجية، والدكتور علي أبو سنة ورئيس جهاز شئون البيئة ممثلاً عن وزارة البيئة.

ووجه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الدعوة لوزراء الإسكان وعمداء المدن للمشاركة في الفعالية، كما تحدث السفير أيمن ثروت عن أهمية المبادرة، وارتباطها بالمبادرات الأخرى على أن يتم إعلان تفاصيل الاجتماع الوزاري لاحقاً.

4 مبادرات بقيادة الأمم المتحدة لتسريع جداول أعمال التنمية

وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن مبادرة «المدن المُستدامة»، تعتبر واحدة من 4 مبادرات رئاسية بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى تسريع تنفيذ جداول أعمال التنمية الدولية، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس، ويتماشى ذلك مع غايات موئل الأمم المتحدة، المتمثلة في تعزيز البلدات والمدن المستدامة، اجتماعيا وبيئيا، وتوفير المأوى المناسب للجميع.

وأضاف السفير أيمن ثروت، نائب مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بوزارة الخارجية، أن ذلك يأتي استكمالاً لتنسيق الجهود التي بدأت في ورشة العمل التشاورية مع الأطراف ذات الصلة في 27 يوليو 2022 بوزارة الخارجية في القاهرة، بحضور أكثر من 120 مشاركاً، بما في ذلك ممثلون عن الحكومات الوطنية، مثل، النمسا، وفرنسا، وألمانيا، وإندونيسيا، واليابان، والمغرب، وهولندا، وسويسرا، والمملكة المتحدة.