«الإسكان»: طرح محال تجارية وصيدليات للبيع بمدن بدر والشروق والعاشر

أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم طرح 14 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من 18 لـ37 متر مربع بالسوق رقم 1 بكلا من الحي السابع مجاورة A ، والحي الرابع قطاع «أ» بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر المقبل.

وأضاف المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من 9 لـ41 متر مربع بمنطقة سكن مصر مشروع جنة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر المقبل.

طرح 10 محلات بمدينة العاشر من رمضان

وأشار المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من 15 لـ39 متر مربع بالقطعة 31 بحي الأندلس وقطعة رقم 2 بمنطقة 110 عمارات غرب الحي العاشر بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 4 اكتوبر المقبل.

يذكر أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن لمن يرغب من المواطنين بالمشاركة في جلسات المزادات.