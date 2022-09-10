مدبولي: مصر قلب أفريقيا النابض.. ونتطلع لجني ثمار «اجتماعات القاهرة»

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمشاركين في اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، قائلًا: «يسعدني أن أرحب بكم جميعًا في مصر أرض الكنانة قلب أفريقيا النابض وضميرها الساعي دوما لدعم العمل الأفريقي المشترك من أجل أفريقيا موحدة قوية تنعم بالاستقرار والأمن والسلام والتنمية».

نعمل معا من أجل أفريقيا موحدة قوية تنعم بالاستقرار

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أنَّ الاجتماع السادس رفيع المستوى الذي ينعقد اليوم بالقاهرة يأتي استمرارًا للجهود المتواصل خلال الأعوام السابقة من أجل التباحث وتبادل الرؤى ومدّ جسور التعاون بين المؤسسات الدستورية العليا في البلدان الأفريقية وصولًا إلى تحقيق المستوى الأعلى في طموحات الشعوب الأفريقية في الحرية والعدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان.

نثق في نجاح الاجتماع السادس وتحقيق أهدافه المرجوة

وقال إنَّ «نجاح اجتماعات القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية الخمس السابقة وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية نحو تطوير العمل المشترك في قارتنا الأفريقية يعطي لنا الكثير من الثقة في نجاح الاجتماع السادس بتحقيق أهدافه المرجوة، إذ نتطلع مع شعوبنا الأفريقية لنجني ثمار اجتماعكم الكريم لمزيد من التعاون من أجل أفريقيا»، مضيفًا «أتمنى لكم التوفيق وطيب الإقامة في بلدكم الثاني مصر».