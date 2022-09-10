مدبولي: مصر حريصة على دعم العلاقات مع إفريقيا بجميع المجالات

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دعم القيادة السياسية المصرية لتوطيد أواصر العلاقات والتعاون البناء بين مصر وأشقاؤها الأفارقة في مختلف المجالات.

مدبولي يرحب برؤساء وممثلي الجهات الإفريقية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية السادس الذي تحتضنه القاهرة على مدار 3 أيام اعتباراً من اليوم بمشاركة 40 دولة إفريقية منذ قليل، أنَّه يرحب برؤساء وممثلي الجهات الإفريقية المشاركة في «مؤتمر القاهرة»، مرحباً بهم في مصر، التي وصفها بـ«قلب إفريقيا النابض».

مصر تمد يد الدعم بكوادر وعمل بناء لشعب إفريقيا

وأكّد «مدبولي»، حرص القيادة السياسية المصرية على الحفاظ على إفريقيا قوية وموحدة، وتنعم شعوبها بالأمن، والاستقرار والتنمية، مشدداً مد مصر يد العون بالكوادر والعمل البناء والدعم لكل المجالات بما فيه صالح الشعوب الإفريقية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ «الاجتماع استمرار لجهودكم المتواصلة خلال الأعوام السابقة للتباحث وتبادل الرؤى ومدّ جسور التعاون بين المحاكم الدستورية في بلادنا وصولًا لتحقيق طموحات شعوبنا في العدالة والمساواة والتنمية».