مأدبة عشاء للترحيب برؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية بشرم الشيخ

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالوفد رفيع المستوى الذي يضم أعضاء الوفود الأفريقية، التي شاركت في اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وصل لمدينة شرم الشيخ لتفقد المقاصد السياحية بها في رحلة تستغرق 3 أيام.

وأعد المحافظ للوفد مأدبة عشاء فاخرة بأحد فنادق شرم الشيخ، مساء الأربعاء للترحيب بهم، بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بزيارة الوفود الأفريقية لمدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أنه جرى إعداد برنامج سياحي على أعلى مستوى يتيح لهم الاستمتاع بمدينة شرم الشيخ ومقاصدها السياحية الخلابة و زيارة دير سانت كاترين.

وأهدى محافظ جنوب سيناء المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، درع محافظة جنوب سيناء، وأهدي جميع الحضور هدايا تذكارية والشال السيناوي تكريمًا لهم .