وزير الصحة: إجراء صيانة شاملة للتجهيزات الطبية بمستشفى البنك الأهلي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، مستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة بمحافظة القاهرة، ضمن جولته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظتي القاهرة والجيزة، لمتابعة سير العمل، والوقوف على أي عقبات أو تحديات تواجه المنظومة الصحية.

وشملت جولة «عبدالغفار»، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، تفقد أقسام المستشفى المختلفة، وغرف المرضى، حيث تابع سير العمل بالعيادات الخارجية، والتي تضم 13 عيادة بمختلف التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أن المستشفى يعمل بطاقة 53 سريرًا في القسم الداخلي.

كما اطلع «عبدالغفار»، على سير العمل بقسم الرعاية المركزة والذي يضم 20 سريرًا و18 جهاز تنفس صناعي، إلى جانب قسم الاستقبال والطوارىء والذي يعمل بطاقة 12 سريرًا، بالإضافة إلى غرف العمليات، حيث تابع إجراءات استقبال المرضى، والمعدل الزمني للتعامل مع كل حالة، وسرعة تقديم الخدمة الطبية.

المستشفى يقدم خدمات الطوارئ لمصابي حوادث الطرق

وأكد الوزير، أهمية المستشفى كأحد أبرز مستشفيات الطوارئ، لخدمته سكان القاهرة الكبرى، إلى جانب استقباله مصابي الحوادث على الطريق الدائري، والأوتوستراد، والدائري الأوسطي، وطريق السويس والعين السخنة، ومحاور القاهرة الجديدة.

ربط وحدات الرنين بمستشفيات المراكز الطبية المتخصصة بمنظومة إلكترونية

ووجه الوزير بالربط بين جميع وحدات أشعة الرنين بجميع المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على منظومة إلكترونية موحدة لسرعة التعامل واتخاذ القرارات، بشأن التدخلات الطبية للحالات المرضية.

وأشار إلى أن المستشفى يقدم الخدمات في مختلف التخصصات الطبية (باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، جراحة أوعية دموية، جراحة صدر، جراحة عمود فقري، جراحة مخ وأعصاب، جراحة أورام، جراحة وجه وفكين، جراحة يد، جراحة فم وأسنان)، موجها بإجراء أعمال صيانة شاملة لأقسام المستشفى فيما يخص التجهيزات الطبية وغيرها.

إنشاء مبنى ملحق بمستشفى البنك الأهلي لزيادة طاقته الاستيعابية

كما تفقد الوزير الموقع المجاور لمبنى المستشفى، والمقترح أن ينشئ به مبنى ملحق يضم أقسام (رعاية مركزة، عمليات، داخلي)، لزيادة طاقة المستشفى الاستيعابية، نظرًا لمعدلات التردد العالية.

رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.