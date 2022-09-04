«عبدالغفار»: توافر لقاحات بالوحدات الصحية تقي من 7 فيروسات منتشرة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي بِاسم وزارة الصحة والسكان، إن لقاحات كورونا ضرورية للوقاية من الإصابة بالفيروس، كما أنها تقي من متلازمة ما بعد كورونا التي تؤثر على معظم أجهزة الجسم، وعلى المواطنين تلقي التطعيمات سواء الجرعة الأولى والثانية أو الجرعة التنشيطية لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، مشددا على وجود لقاحات بالوحدات الصحية تقي من 7 فيروسات منتشرة.

لقاحا الإنفلونزا وكورونا

وعن الحصول على لقاحي الإنفلونزا وكورونا، طمأن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين، بشأن عدم تعارض أي من اللقاحين مع مفعول الآخر، ويمكن الحصول عليهما دون ضرر على المواطنين، لافتا إلى أن اللقاحات والأمصال لجميع الأعمار والفئات، والأعراض الجانبية التي تحدث للمواطنين من ارتفاع درجة الحرارة وغيرها، رد فعل طبيعي للجهاز المناعي عند دخول جسم غريب له.

وفيما يتعلق باقتراب فصل الشتاء، أكد عبدالغفار، أن تطعيم الإنفلونزا مهم للغاية ويصل إلى الوقاية بنسبة تتعدى الـ 80%؜، مشيرا إلى أن ارتفاع أعداد مصابي كورونا وارد ولكن بالتوسع في عملية التطعيم تنحسر الأعداد وهو السيناريو الأقرب.

توافر اللقاحات والأمصال

وطمأن متحدث الصحة، المواطنين بشأن توافر كافة اللقاحات والأمصال في جميع الواحدات الصحية ومراكز تلقي لقاح كورونا، مشيدا بدور الدولة المصرية في توفير اللقاحات للمواطنين والسعي وراء تقديم خدمة صحية للمواطن المصري تليق به، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.