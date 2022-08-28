«عبدالغفار» يوجه بوضع خطط مستقبلية لرفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم جميع سبل الدعم لوكلاء الوزارة بالمحافظات لتطوير المنظومة الصحية وفقا للخرائط الصحية بكل محافظة وتعدادها السكاني لضمان استمرارية الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، موجها بوضع خطط مستقبلية لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، وفقا لمعدلات الزيادة السكانية والاحتياجات الصحية بكل محافظة لضمان استمرار الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الأحد، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، مع الدكتور سامح عشماوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، بحضور اللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي.

استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين

ويأتي ذلك ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع وكلاء الوزارة بالمحافظات لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المنظومة الصحية والعمل على حلها، ومراجعة الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من جودتها، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

واطلع الوزير خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بالمستشفيات وقواها الاستيعابية من «أسرة داخلية، أسرة رعايات مركزة، غسيل كلوي، حضانات، غرف عمليات، أسرة طوارئ» بمحافظتي الجيزة وبني سويف، وذلك بالمستشفيات التابعة للوزارة والمستشفيات المرخصة التابعة للقطاع الخاص للتأكد من توافق أعداد المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات مع أعداد السكان، وذلك وفقا للمعايير العالمية؛ لضمان استفادة المواطنين من الخدمات الصحية بكافة التخصصات.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى اطلاع الوزير على التقارير الخاصة بأعداد القوى البشرية من الكوادر الطبية بكافة التخصصات، فضلا عن اطلاعه على خطة توزيعهم على المستشفيات للتأكد من توزيع القوى البشرية والخدمات الصحية وفقا للخرائط الصحية واحتياجات كل محافظة؛ بما يضمن تسهيل حصول المرضى على الخدمات الطبية بأفضل جودة.

تطوير المستشفيات في محافظتي الجيزة وبني سويف

وأضاف أن الوزير استمع إلى التصور الخاص بتطوير المستشفيات في محافظتي الجيزة وبني سويف، ومعدلات ونسب التنفيذ، فضلاً عن اطلاعه على البرامج الوظيفية لتلك المستشفيات، وخطة التجهيزات وتوريد الأجهزة والمستلزمات الطبية، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في تلك المستشفيات.

ولفت إلى أن الوزير وجّه بإعداد خطة متكاملة لنقل تقديم الخدمة الصحية والعاملين من الكوادر الطبية والإداريين والفنيين بالمستشفيات المقرر تطويرها ورفع كفاءتها خلال الفترة المقبلة، وتحويلهم إلى مستشفيات بديلة قادرة على تقديم الخدمات الطبية بذات الجودة.