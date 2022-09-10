الدولة تحاصر «الإدمان».. علاج 155 ألفا سنويا بالمجان وتأهيل 9500 متعاف

بذلت الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، جهوداً حثيثة للقضاء على ظاهرة الإدمان، من خلال التوسع في إنشاء مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان وتوفير الخدمات العلاجية لما يقرب من 155 ألف مريض إدمان سنويا بالمجان، عبر 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة.

ومن المقرر أن ترتفع عدد المراكز العلاجية إلى 33 مركزا مع بداية العام المقبل، فضلا عن افتتاح مراكز جديدة في محافظات الجيزة وقنا ودمياط وأسوان وسوهاج والشرقية.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، تم تخصيص مبنى بمحافظة الغربية، لإنشاء مركز جديد ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تخصيص أقسام خاصة لعلاج مرضى الإدمان من الإناث

جهود الدولة في مكافحة الإدمان اشتملت على العديد من المحاور ذات الصلة بالظاهرة، حيث وجهت وزارة التضامن الاجتماعي بالتوسع في تخصيص أقسام خاصة لعلاج مرضى الإدمان من الإناث، وأخرى خاصة بعلاج المراهقين «أقل من 18 عاماً»، وأقسام لعلاج الأمراض المصاحبة للإدمان كالتشخيص المزدوج بالمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن.

تدريب 9500 متعاف لتقديم خدمات ما بعد العلاج

وامتد علاج ومكافحة الإدمان إلى تدريب المتعافين، حيث تم تدريب 4000 متعاف على مدار عام ليصل عدد المتعافين ممن تم تدريبهم داخل ورش التدريب إلى ما يقرب من 9500، فضلا عن إتاحة تمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.

وبلغت إجمالي قيمة القروض التي جرى توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين، ما يقرب من 6 ملايين جنيه حتى الآن.

تنفيذ برنامج لتنمية المهارات الحياتية في 6300 مدرسة

وكثفت وزارة التضامن الاجتماعي، من حملات التوعية من الإدمان بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات»، حيث جرى تنفيذ ما يقرب من 140 ألف زيارة منزلية بعدة مناطق لتوعية الأسر بأضرار المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وجار الإعداد لافتتاح 3 عيادات جديدة خلال الفترة المقبلة في مناطق روضة السيدة وأهالينا ومعاً بالقاهرة.

وتولي وزارة التضامن اهتماما بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات في جهودها لمكافحة الإدمان، ويتجلى ذلك في تنفيذ برنامج لتنمية المهارات الحياتية بين النشء والشباب تحت عنوان «اختار حياتك»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في 6300 مدرسة للتوعية بأضرار الإدمان وتنفيذ أنشطة توعوية داخل 700 مركز شباب و25 جامعة حكومية ومعهد عال ومتوسط.

32 ألف طالب جامعي تطوعوا للعمل في صندوق مكافحة الإدمان

وأسفر تنسيق الجهود مع الجامعات، والتي حدد ملامحها الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن ضم أكثر من 1300 متطوعين جدد من طلاب الجامعات ليصل عدد المتطوعين لدى الصندوق، لأكثر من 32 ألف شاب وفتاة حتى الآن.

الكشف على 14220 سائق حافلات مدرسية

أكد عثمان، أنه جرى الكشف على 14220 سائق حافلات مدرسية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى انخفاض نسبة التعاطي بين سائقى المدارس إلى 0.8%، بعدما كانت 12% عام 2017.