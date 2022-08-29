وزارة التضامن تشارك في فعاليات الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية

تشارك اليوم الاثنين وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وتنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، بمشاركة نحو 1500 شاب من ممثلي الوزارات والمؤسسات المختلفة.

وشددت التضامن على ضرورة المشاركة الفعالة للعاملين بمختلف قطاعات الوزارة في الأنشطة والفعاليات المهمة التي يشهدها الملتقى، وتعتبر فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البناءة التي تسهم في تنمية مهارات العاملين وتعزيز قدراتهم وإعداد كوادر شبابية متميزة قادرة على تحمل المسئولية من أجل مستقبل واعد، وأكثر إشراقاً للدولة المصرية الحديثة.

وفد من التضامن يضم 45 شابًا من مختلف القطاعات

وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي في الملتقى بوفد يمثل 45 شابًا من مختلف القطاعات، كما تقيم الوزارة معرضاً لمنتجات الأسرة المنتجة، والتي تعد أحد قطاعات الوزارة المهمة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الأفلام الوثائقية التي تتناول أنشطة وبرامج الوزارة المختلفة.

ولفتت التضامن إلى استعراض مبادرات الوزارة لخدمة المجتمع وإلقاء الضوء على أهم جهودها في مكافحة الإدمان من خلال مشاركة فعالة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

جولة تعريفية بمعالم العاصمة الإدارية

وتتضمن فعاليات الملتقى جولة تعريفية لشباب الوزارات بأهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة ومعرضا للمنتجات الوزارية لعرض أنشطة وخدمات الوزارات المشاركة.