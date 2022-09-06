7 معلومات عن خطوات العلاج بصندوق مكافحة الإدمان.. بينها التأهيل النفسي

بات الإدمان شبح يهدد الشباب، ويعد من أخطر المشاكل التي تواجه المجتمع، في الوقت الذي يبذل فيه صندوق مكافحة الإدمان في مصر جهود طيبة من أجل مساعدة المدمنين على التعافي.

الدكتور هشام جمعة أخصائي علم النفس بصندوق مكافحة الإدمان تحدث في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، عن برنامج العلاج عبر عدة خطوات كالتالي:

1- البداية تكون بطلب المريض العلاج من الإدمان عبر الخط الساخن ورقمه 16023 ويعمل على مدار 24 ساعة و7 أيام أسبوعيا.

2- بعد اتصال المريض أو أحد ذويه يتم توجيهه لأقرب مركز متعاون مع الخط الساخن وعددهم 28 مركزًا على مستوى 17 محافظة ويتم إرساله لأقرب مكان له.

3- العلاج بالمجان بالكامل وبسرية كاملة.

4- يبدأ العلاج من الإدمان بمرحلة سحب السموم من الجسم بالتدخل الدوائي لتنظيف الجسد من السموم والمخدرات وتستمر هذه المرحلة لمدة أسبوع.

مراحل ما بعد التعافي

5- التأهيل النفسي والاجتماعي يبدأ بعدها لبناء شخصية المدمن كشخص جديد ولتعريفه بالأسباب التي أدت لإدمانه ولتجنب العودة للإدمان مرة أخرى وتمتد من شهر لـ 3 أشهر.

6- المرحلة المهمة هي مرحلة الرعاية اللاحقة والتي يتم خلالها دمج المتعافين عبر أحد مراكز الدمج المجتمعي ليكون هناك إعادة تمكين للمتعافين اقتصاديا عن طريق مبادرة بداية جديدة ويمكن منحهم قروضًا بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي أو تعليمهم مهن حرفية ومنحهم شهادات معتمدة ليستطيع التقديم في أي شركة أو مصنع.

7- يتم دعوة المتعافين لجلسات جماعية لمتابعتهم بعد التعافي من الإدمان ليحصلوا على جلسات نفسية مثل الجلسات التي خضعوا لها أثناء العلاج.