أول تعليق من موسيماني حول مدرب الأهلي الجديد: في انتظار مكانة أكبر

تحدّث بيتسو موسيماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ردًا على مشجع وجَّه رسالة له مفادها أن الأهلي تخلى عنه خلال الفترة الماضية، ليؤكد الجنوب أفريقي أن إدارة الأحمر لم تقرر إقالته كما يتداول البعض في الفترة الأخيرة، لكنه كان بحاجة إلى الراحة، ولذلك قرر الرحيل في هذا الوقت بإرادته.

وعلق المدرب الجنوب أفريقي على تولي ريكاردو سواريش مهمة تدريب الأهلي خلفًا له، قائلاً: «الأهلي لديه في الوقت الحالي مدرب أوروبي ذو خبرات كبيرة، عليكم جميعًا دعمه، وأنا أؤمن بأنه سيترك النادي في مكانة أكبر مما تسلم بها المهمة».

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