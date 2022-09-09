«ماتت الملكة».. صور إليزابيث الثانية تتصدر الصحف البريطانية

تصدرت وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، الصحف الصادرة اليوم في المملكة المتحدة وخصوصا صورة الملكة الراحلة في الصفحات الأولى، ولهذا تقول صحيفة جارديان، إن العديد من الذين أحبوا الملكة سيحصلون على نسخة من إحدى الصحف البريطانية اليوم، والذين يشيدون جميعًا بحياتها المتفانية في الخدمة.

وأعلن قصر باكنجهام، مساء أمس رسميا، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا عن عمر ناهز ٩٦ عاما، ليكون نجلها الأكبر الأمير تشارلز هو الملك الجديد والذي يتوقع أن يحمل اسم تشارلز الثالث.

صورة الملكة تتصدر الصفحات الأولى

وتصدر عدد جارديان صورة صفحة كاملة للملكة في تتويجها، أما صحيفة الديلي ميرور فتحتوي على صورة رائعة للملكة في الملف الشخصي، على خلفية سوداء وتتميز بكلمتين بسيطتين: شكرًا لك.

كما تصدرت صورة الملكة الراحلة مع نبأ وفاتها صحيفة تايمز البريطانية بخلفية تقليدية سوداء، أما صحيفة سكوتش هيرالد فقد وضعت صورة الملكة وفي الخلفية الريف البريطاني الذي كانت تحبه.

عرض صورة الملكة سيستمر عبر الصحف وأجهزة التليفزيون طوال اليوم

وسيستمر عرض صورة الملكة - من شابة متزوجة حديثًا إلى جدة مسنة - عبر الصحف وأجهزة التلفزيون اليوم، حيث تستيقظ المملكة المتحدة في أول يوم حداد رسمي على الملكة إليزابيث الثانية.

ومن المتوقع أن تقام مراسم التحية بالمسدس في هايد بارك وفي تاور هيل، ويتوقع الصمت لمدة دقيقة.

ومن المتوقع أن يجري الملك تشارلز أول لقاء له مع رئيس الوزراء. وسيلتقي أيضًا مع إيرل مارشال للتوقيع رسميًا على خطط الجنازة الكاملة، ومن المتوقع أن تقام الجنازة الرسمية في غضون 10 أيام.

وجاءت وفاة ملكة بريطانيا كخبر صادم للشعب البريطاني وبقية الشعوب التي تخضع للتاج البريطاني، حيث من المتوقع إعلان حداد يستمر ١٠ أيام على الأقل، ويستمر ربما لشهر داخل القصر الملكي.