قبل طرحه في 2024.. التفاصيل الأولى لفيلم «Mufasa: The Lion King»

كشف المخرج باري جنكيز عن اللقطات الأولى من الجزء الثاني من فيلم «The Lion King»، الذي يحمل اسم «Mufasa: The Lion King»، ويتناول الفيلم قصة الملك الأسد «موفاسا» والد «سيمبا»، في طفولته ونشأته وعلاقته بشقيقه «سكار»، وتمّ عرض لقطات حصرية من الفيلم خلال معرض «D23 Expo» لجمهور «ديزني»، والمقرر طرحه في السينمات عام 2024.

وكشفت اللقطات الأولى من فيلم Mufasa: The Lion King، أنَّ «موفاسا» كان شبلًا يتيمًا عليه أن يبحر في العالم بمفرده حتى أصبح ملك «أرض العزة»، وظهر في البداية القرد «رفيقي» وهو يروي قصة الأسد الملك للأشبال الصغار، ويتخطى المشهد أراض العزة ليُظهر «موفاسا» كشبل في الصحراء إذ جرفته الفيضانات بعيدا وأصبح يتيمًا، بينما يروي القرد الحكيم: «في هذا المكان وُلِد أسد دون قطرة من النبل في دمه.. الأسد الذي سيغير حياتنا إلى الأبد»، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

ورغم أنَّ الفيديو التشويقي كان مختصرًا للغاية، إلا أنَّ اللقطات تضمنت ظهور شخصية «تيمون» الذي يقوم بيلي إيشنر، بالأداء الصوتي لها، وهو يقول: «انتظر.. ألست في هذه القصة؟ لا أشعر بأنني مرئي».

تفاصيل الجزء الجديد Mufasa: The Lion King

ومن المقرر أنَّ يؤدي دور «موفاسا» و«سكار» في المرحلة العمرية الأصغر كلا من آرون بيير وكلفن هاريسون جونيور، بينما يعود جيمس إيرل جونز في دور «موفاسا» التي قدمها في نسخة الرسوم المتحركة الأصلية لعام 1994، ونسخة عام 2019، ويقدم جيريمي آيرونز الأداء الصوتي لـ «سكار».

أوضح مخرج الفيلم في حوار سابق، «لقد نشأت مع هذه الشخصيات فهي تعني الكثير بالنسبة لي، أعتقد أن العمل الذي قام به الكاتب جيف ناثانسون والعودة إلى مساعدة الأطفال حقًا وأي شخص أحب هذا الفيلم على فهم ما يتطلبه الأمر، الملوك لم يولدوا ملوك، ولكنهم أصبحوا كذلك بسبب سلسلة من الأحداث التي يمكن أن يرتبط بها الكثير من الناس، لذلك لا أشعر بأي ضغط أريد فقط أن أقوم بعمل جيد».

باري جنكيز يقدم ثالث أعماله السينمائية بـ Mufasa: The Lion King

وتراجع جون فافرو مخرج نسخة عام 2019 عن تقديم الجزء الجديد من الفيلم، الذي يتولى إخراجه باري جنكيز، إذ يعتبر «Mufasa: The Lion King» فيلمه الروائي الطويل الثالث، بعد إخراج فيلمي «Moonlight» الحائز على جائزة الأوسكار و «If Beale Street Could Talk».

«The Lion King» واحد من أنجح أعمال «ديزني» على الإطلاق، وبالرغم من أن النسخة الأصلية حققت أكثر من 960 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، تلقت النسخة الجديدة لعام 2019، التي اعتمدت على تقنية «CGI» التي تقدم رسومات ثلاثية الأبعاد تم إنشاؤها بواسطة برامج الحاسوب المتطورة وتجعل شكل الحيوانات أقرب إلى الحقيقة منها إلى الرسوم المتحركة، مراجعات متباينة من النقاد ولكنها كانت أكثر نجاحًا، إذ حققت أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.