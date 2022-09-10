رئيس التحرير

أحمد الخطيب

أول طلبات «كولر» مدرب الأهلي الجديد.. الاطلاع على 5 ملفات

كتب:

أحمد خالد
11:47 ص | السبت 10 سبتمبر 2022
السويسري مارسيل كولر

السويسري مارسيل كولر

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من جهازه المعاون المصري، ضرورة تجهيز 5 ملفات خلال الأيام القليلة المقبلة؛ للاطلاع عليها قبل تولي مهمة تدريب الفريق.

وعلم «الوطن سبورت» أنَّ السويسري مارسيل كولر طلب الاطلاع على آخر المستجدات الخاصة باللاعبين والفريق بالفترة الماضية، وذلك قبل بدء مهمة تدريب الأهلي بشكل رسمي استعدادًا للموسم الجديد.

مزيد من التفاصيل اضغط هنــا.

اقرأ المزيد:

معلومات عن فايز سليماني صفقة الأهلي المنتظرة.. جوكر في الخط الهجومي

مشوار أحمد ياسر ريان بين الأهلي وسيراميكا.. 4 سنوات «كعب داير» على الأندية

الأهلي يعيد 3 لاعبين من الإعارة قبل انطلاق الموسم الجديد

ناقد رياضي: الأهلي يفاضل بين سويسري ونمساوي لقيادة الفريق
بقلم أحمد خالد