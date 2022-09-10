أول طلبات «كولر» مدرب الأهلي الجديد.. الاطلاع على 5 ملفات

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من جهازه المعاون المصري، ضرورة تجهيز 5 ملفات خلال الأيام القليلة المقبلة؛ للاطلاع عليها قبل تولي مهمة تدريب الفريق.

وعلم «الوطن سبورت» أنَّ السويسري مارسيل كولر طلب الاطلاع على آخر المستجدات الخاصة باللاعبين والفريق بالفترة الماضية، وذلك قبل بدء مهمة تدريب الأهلي بشكل رسمي استعدادًا للموسم الجديد.

مزيد من التفاصيل اضغط هنــا.