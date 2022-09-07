الأهلي يعيد 3 لاعبين من الإعارة قبل انطلاق الموسم الجديد

استقرت إدارة الكرة في النادي الأهلي، على عودة 3 لاعبين من الإعارة، لدعم صفوف الفريق خلال الموسم الكروي الجديد، بسبب مغالاة الأندية في قيمة الصفقات الجديدة.

وقرر مسؤولو الأهلي، عودة محمد مغربي، المحترف في صفوف نادي تبلستيه التشيكي، إضافة إلى الثنائي أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري، العائدان من صفوف سموحة.

وينتظر النادي الأهلي وصول المدير الفني الجديد من أجل حسم مصير الثلاثي من الاستمرار أو الخروج للإعارة؛ إذ تقدمت لجنة تخطيط الكرة في الأحمر، برئاسة محسن صالح، بتوصية لاستمرار الثلاثي في صفوف الفريق بالموسم المقبل، نظرا للحاجة إلى خدماتهم.

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