ناقد رياضي: الأهلي يفاضل بين سويسري ونمساوي لقيادة الفريق

قال هاني عبد الصبور، الناقد الرياضي، إن هناك اسمين مرشحين لتولي التدريب داخل النادي الأهلي، وفقا للمصادر والمعلومات، خاصة أن هناك تعتيم شديد على الأسماء، إلا أنه في الساعات الأخيرة، تبين أن السويسري كولر والنمساوي ايديوتر يفاضل بينهما الأحمر، لافتا إلى أن وكالة المدرب السويسري المقترح، أصبحت من متابعي صفحة النادي الأهلي على إنستجرام.

الأهلى أنهى التعاقد مع شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا

وأوضح «عبد الصبور»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن الأهلى أنهى التعاقد مع شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا، وترجى حاليا مفاوضات للحصول على خدمات مصطفى سعد ميسي، بالإضافة لمفاوضات مع نادي فيوتشر وإنبي، لكن المبالغ المالية المرتفعة أجبرت النادي الأهلي على تجميد الصفقات.

صفقات النادي الأهلي

وأشار هاني عبد الصبور، إلى أن النادي الأهلى في المرحلة الحالية، لن يعقد عدد كبير من الصفقات، قبل أن يعلن اسم المدير الفني الجديد، ويتأكد أن كان سيكمل الموسم بالأسماء الموجودة في القوائم الحالية، أم بحاجة إلى تخطيط، وتغير أو دعم، موضحا أن النادي الأهلي كان يعاني أزمات هجومية، وستؤجل الصفقات حاليا، لحين الانتهاء من اختيار المدير الفني.

وأكد الناقد الرياضي هاني عبد الصبور، أن بعض المقربين عرضوا عودة رمضان صبحي، بعد أن ندم على تركه الأهلى وعدم شعوره بالانتصارات، التي اعتاد عليها في النادي الأهلى، لافتا إلى أن هناك بعض المحادثات مع الكابتن محمود الخطيب الذي رفض بشكل قاطع عودة رمضان صبحي الذي رحل بكامل إرادته.