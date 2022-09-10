الملك تشارلز يعين نجل الأميرة ديانا وليا لعهد بريطانيا

عين الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، نجله البكر من الأميرة الراحلة ديانا الأمير ويليام وزوجته كاترين، أميرًا وأميرة لويلز جديدين، أي اختار نجله الأكبر وليًا للعهد، وهو المنصب الملكي الذي كان يشغله الوالد حتى أيام قليلة قبيل وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

تعديل ألقاب الأمير ويليام وزوجته كاترين على موقع العائلة الملكية

وذكرت صحيفة جارديان البريطانية، أنه تم بالفعل تعديل ألقاب الأمير ويليام وزوجته كاترين على الموقع الرسمي للعائلة المالكة في بريطانيا، وذلك عقب اجتماع مجلس اعتلاء العرش صباح اليوم وتنصيب الملك تشارلز رسميًا ليكون أول قراراته اختيار نجله بشكل رسمي وليا للعهد.

والأمير ويليام، هو الابن البكر للملك تشارلز الثاني من زوجته الأميرة الراحلة ديانا أميرة ويلز.