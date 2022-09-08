الملك تشارلز.. أقدم وريث شرعي يعتلي كرسي العرش في بريطانيا «بروفايل»

بملامح شابها الكبر وخط الزمن على وجه لمساته العميقة، وبخطوات ثقيلة يتجه الملك تشارلز، أمير ويلز نحو قصر باكنجهام ليعتلي العرش الملكي ويتم تسميته ملكاً لبريطانيا خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي وافتها المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز 96 عاماً، وفق ما أعلنه القصر الملكي في بيان أصدره اليوم.

الملك تشارلز أقدم وريث للعرش البريطاني

الأمير تشارلز البالغ من العمر 74 عاماً يعد أقدم وريث شرعي في تاريخ بريطانيا، وكان الملك الحالي لبريطانيا قد تبوأ منصب الوريث الشرعي ودوق كورنوال ودوق روثيزاي منذ عام 1952، كما أنّه يعد أقدم وريثٍ شرعي لمنصب أمير ويلز أيضًا، حينما تبوأ هذا المنصب في يوليو عام 1958.

ميلاد وزارج تشارلز

وُلد الملك تشارلز في قصر باكنجهام في العاصمة البريطانية لندن، ويعد الحفيد البكر للملك جورج السادس والملكة إليزابيث، وتلقى تعليمه في مدرستي تشيم وغوردونستون، كما حصل على شهادة بكالوريوس في الفنون من جامعة كامبريدج، تزوج تشالرز من الأميرة الراحلة ديانا سبنسر وأنجبا طفلين هما الأمير وليام والأمير هاري، وعلى نمط من سبقه من أمراء ويلز التحق الأمير تشارلز بقوة الدفاع الجوي، جاء ذلك بعد التدريب العسكري الملكي الذي تلقاه بناءً على طلب منه أثناء دراسته في الجامعة، وقد سافر الأمير إلى كورنوال ليكمل تعليمه العسكري هناك كقائد طائرة حربية.

زيارة تشارلز لمصر

وكان الملك تشارلز قد زار مصر رفقة زوجته الأميرة كاميلا في نوفمبر من العام الماضي، ويشار إلى أنّ تلك الزيارة كانت الأولى له منذ 15 عاماً، وتضمنت الزيارة جولة في الجامع الأزهر حيث اصطحبهم فيها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد استقبلت رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس يوم الثلاثاء الماضي في قلعة بالمورال فى مرتفعات إسكتلندا، وكانت حينها الملكة تستند إلى عصا فيما بدت بصحة جيدة.