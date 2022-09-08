مصر في وجدان الملك تشارلز.. من يشرب مياه النيل يعود إليه مرة أخرى

أعلن قصر باكنجهام بالعاصمة لندن، اليوم الخميس أنّ الأمير تشارلز، أمير ويلز سيصبح ملكاً لبريطانيا خلفاً لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت اليوم، عن عمر ناهز 96 عاماً، حيث تعد الملكة الراحلة أطول ملوك العالم حكماً، إذ ظلت جالسة على العرش لـ70 عاماً.

وتلقي «الوطن» الضوء في التقرير التالي على أبرز محطات زيارة الأمير تشارلز لمصر

الأمير تشارلز يزور مصر

في شهر نوفمبر من العام الماضي زار الأمير تشارلز مصر رفقة زوجته الأميرة كاميلا بعد مغادرته الأردن حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك أثناء جولة للشرق الأوسط استمرت نحو أسبوع، وزار الأمير تشارلز خلال تواجده في البلاد عدداً من الأماكن الدينية والأثرية كما التقى بشخصيات بارزة.

وشهدت زيارة أمير ويلز وزوجته لقاءات مع حرفيين في مهن مرتبطة بالتراث، كما شارك في اجتماع لرواد الأعمال وقيادات نسائية، وقال حينها قصر «كلارنس هاوس» الملكى البريطاني إن زيارة ولي العهد الأمير تشارلز، أمير ويلز، وقرينته الأميرة كاميلا، دوقة كورنوول، إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول، تعد لحظة استثنائية في أحد أعظم المواقع المصرية ذات التاريخ القديم الغني.

تشارلز يبدي إعجابه بالنيل

والجدير بالذكر أنّ الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا حينها قال إن «من يشرب مياه النيل يعود إليه مرة أخرى»، في إشارة إلى عودته لزيارة مصر عقب مرور 15 عاماً على زيارته الأخيرة التي كانت عام 2006، وفق ما نقلته شبكة «سي إن إن» الأمريكية حينها.

يشار إلى أنّ تصريح الأمير أتى خلال كلمة ألقاها بحفل استقبال أقيم بمطعم (ناين لاونج) الذي حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الشخصيات البارزة في الحكومة، واستهل الأمير تشارلز كلمته بإلقاء التحية باللغة العربية قائلا «السلام عليكم» كما تحدث عن أهمية مصر، وشعوره بالفخر لزيارتها.