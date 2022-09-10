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وفاة سائق وزير التنمية المحلية متأثرًا بإصابته في حادث طريق العلمين

كتب:

وائل فايز
12:31 م | السبت 10 سبتمبر 2022
اللواء هشام آمنة

اللواء هشام آمنة

نعى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، محمد على عبد الجواد، 42 سنة، أحد السائقين بالوزارة، الذي وافته المنية اليوم السبت، خلال تلقيه العلاج بمستشفى العلمين النموذجي، عقب إصابته في الحادث المروري الذي تعرض له موكب وزير التنمية المحلية، خلال أغسطس الماضي، في أثناء توجهه إلى مدينة العلمين.

وقال اللواء هشام آمنة في بيان للوزارة، إن السائق الراحل كان يتميز بالإخلاص والتفاني في العمل طوال فترة تواجده بالوزارة، وكان يشهد له زملائه بحسن الخلق والسيرة الطيبة.

ووجه وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة بسرعة العمل على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بخروج الجثمان من المستشفي لإنهاء مراسم الجنازة وتقديم كل التيسيرات لأسرة الفقيد.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.