وفاة سائق وزير التنمية المحلية متأثرًا بإصابته في حادث طريق العلمين

نعى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، محمد على عبد الجواد، 42 سنة، أحد السائقين بالوزارة، الذي وافته المنية اليوم السبت، خلال تلقيه العلاج بمستشفى العلمين النموذجي، عقب إصابته في الحادث المروري الذي تعرض له موكب وزير التنمية المحلية، خلال أغسطس الماضي، في أثناء توجهه إلى مدينة العلمين.

وقال اللواء هشام آمنة في بيان للوزارة، إن السائق الراحل كان يتميز بالإخلاص والتفاني في العمل طوال فترة تواجده بالوزارة، وكان يشهد له زملائه بحسن الخلق والسيرة الطيبة.

ووجه وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة بسرعة العمل على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بخروج الجثمان من المستشفي لإنهاء مراسم الجنازة وتقديم كل التيسيرات لأسرة الفقيد.