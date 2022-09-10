سقوط عصابة المخدرات في مطروح.. غسلوا 20 مليون جنيه بالعقارات والبنوك

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تجارة المخدرات

وتمكّنت الإدارة العامة لـ مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة مطروح بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وتروّيجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

عمليات سحب وإيداع

وتبين أن المتهمين عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وشراء بشراء العقارات والمشاركة في الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت قيمتها بـ20 مليون جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.