«الداخلية»: تجهيز 32 ألف شنطة مدرسية للطلاب الأكثر احتياجا

نظمت وزارة الداخلية، العديد من الفعاليات المختلفة من خلال إداراتها وقطاعاتها، إذ أقامت مديرية أمن القاهرة، زيارة لمجموعة من أطفال إحدى أكاديميات تنمية القدرات البشرية، لعدد من الجهات الشرطية التابعة للمديرية، وشملت الزيارة أحد أقسام الشرطة، للتعرف على الدور الذي يقوم به رجال الشرطة في حفظ أمن المواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وشملت الزيارة جولة داخل إحدى نقاط الإطفاء، وتقديم شرح مبسط لكيفية الحماية من أخطار الحريق، والتعامل معها حال وقوعها، كما تم توزيع عددًا من الهدايا التذكارية على الأطفال.

ومن جانبهم، توجه مشرفي الأكاديمية بخالص الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على تنظيم تلك الزيارة، معربين عن مدى إعجابهم واهتمامهم بدور رجال الشرطة، لما يقدموه من أجل حماية المواطنين، والحفاظ على أمنهم واستقرارهم.

حملة للتبرع بالدم بجنوب سيناء

وفي سياق آخر، نظمت مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني، الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم جميع التيسيرات لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددًا من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيانها اليوم، مواصلتها اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين المترددين الراغبين في إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

قوافل مجهزة للحصول على الخدمات الشرطية

وواصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا، لتقديم جميع الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات الإسكندرية، مطروح، القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، سوهاج، بنى سويف، كفرالشيخ، الأقصر، المنيا، مشيرًة إلى أن جهود تلك القوافل أسفرت عن استخراج عدد «10238» بطاقة رقم قومى، وعدد «31369» مصدرًا مميكنًا.

ولفتت الوزارة إلى أنه في ضوء الإقبال المتزايد، الذي شهدته القوافل من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، فإنها قررت استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارًا من يوم 3 سبتمبر الجاري.

كما تم إيفاد مأموريات لعدد 9 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات، لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وقالت الوزارة، إنه استمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع، تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: وهي «15340» لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، ورقم «15341» للطلبات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية.

كما تم إيفاد مأموريات فنية وقانونية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض الجهات الحكومية والنوادى الرياضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وبالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لكبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة، فقد لاقت هذه الخدمة استسحان عددًا كبير من المواطنيين، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

توفير المستلزمات المدرسية ضمن مبادرة «كلنا واحد»

وتحت رعاية رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية اعتبارًا من يوم من أول سبتمبر الجاري ولمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية «أدوات مدرسية، زى دراسى، أحذية» بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مع الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، إذ تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وقالت الوزارة إنه تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال 814 منفذًا و6 معارض رئيسية و17 معرض فرعي بمختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة في المبادرة.

وأوضحت الوزارة أنه تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقًا مع منتجي ومصنعي الزي المدرسي، وأصحاب المكتبات الكبرى، وعرضها للبيع من خلال سيارات متحركة ومنافذ ثابتة ومعارض تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

32 ألف شنطة مدرسية للطلاب الأكثر احتياجًا

كما جهز قطاع المشروعات والتنمية بالوزارة من خلال «منظومة أمان»، التي تساهم في توفير السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين، بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، 32000 شنطة مدرسية، بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية، لإهدائها لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن، كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة «أمان» حتى نهاية العام.