الداخلية: ضبط 1575 قضية حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بوزارة الداخلية، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، التي أسفرت عن ضبط 1575 قضية تموينية متنوعة من بينها:

ضبط 399 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات 171,853 طن زيت طعام – سكر حر – نشا – ألبان – جبن – عصائر – خضراوات وفواكة مجمدة – عسل جلوكوز – زيت زيتون – قمر الدين – أعلاف – أسمدة – 9375 عبوة سجائر.

ضبط 710 قضايا في مجال مخالفات المخابز

وأسفرت الحملات عن ضبط 710 قضايا في مجال مخالفات المخابز عبارة عن: 11 قضية دقيق مدعم و194 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و178 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و136 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، و105 قضايا توقف عن الإنتاج و86 قضية متنوعة أخرى، بإجمالي مضبوطات 13,100 طن دقيق بلدي مدعم و220 رغيف بلدي مدعم.

وضبط 16 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها: 24,110 طن سكر وزيت مدعم، بحجم مضبوطات بلغت 212,113 طن - 9375 عبوة سجائر – 220 رغيف بلدى مدعم، ومنها أيضًا:

ضبط 34٫248 طن فاكهة مجمدة وعصائر، بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

ضبط 22٫84 طن زيت طعام – لبن – سكر حر – نشا – زيت زيتون – جبن أبيض، بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

ضبط 30 طن أعلاف حيوانية

وضبط 30 طن أعلاف حيوانية، معبأة داخل شكائر بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وضبط 20 طن أسمدة زراعية، معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص، بمحافظة المنوفية.

وضبط قائدي سيارتين محددين بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، ملك متعهدي نقل سكر تمويني مدعم، محملتين بكمية قدرها 20 طن سكر تموينى مدعم، معبأ في أجولة من إنتاج أحد مصانع السكر بالجيزة والمقرر توريده لفروع شركات الجملة المسئولة عن تعبئته وإدخاله منظومة الدعم؛ لقيامهما بمخالفة خط السير المحدد بقصد تجميع الكمية والإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي بهدف الاستيلاء على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 4 قضايا في مجال بيع أجهزة التنبيه الصوتية

وفي إطار جهود الإدارة في رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، أسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا بمضبوطات بلغت 66 قطعة، 12 قطعة صوتية و20 قطعة ضوئية و34 ملصقا.

ضبط 2,48 طن لحوم وكبدة مجمدة، بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام، وتشكل خطراً على الصحة العامة؛ تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

ضبط 1,95 طن عبارة عن مقطعات دواجن ومفروم لحوم، بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة؛ تمهيداً لطهيها وتقديمها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد مطاعم تقديم الوجبات الجاهزة بمحافظة الجيزة.

ضبط 3 أطنان ملح و2 طن سمسم مجهولة المصدر

ضبط 3 أطنان ملح طعام، معبأ داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة؛ تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة ملح طعام بمحافظة الغربية.

ضبط 2 طن سمسم بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ووجود إصابة حشرية، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الطحينة بمحافظة الغربية.

وأسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً مجهولة المصدر، عن ضبط 29 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 40862 عبوة سجائر ومعسل مختلفة الأنواع.

ضبط مخالفات بيئية بنطاق القاهرة والجيزة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملات مكثفة بالإشتراك مع فروع الإدارة بنطاق مديرتي أمن القاهرة والجيزة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات البيئية، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فحص 100 سيارة ضُبط خلالها 21 سيارة، منها 6 سيارة بنزين و15 سيارة سولار غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة، بنطاق مديرية أمن الجيزة، وضبط قضية في مجال الطب البيطري، عيادة دون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بمضبوطات بلغت 159 عبوة أدوية ولقاحات بيطرية.