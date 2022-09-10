اختفاء طالبة خرجت لسحب ملفها من المدرسة ولم تعد في الفيوم

تعيش أسرة الطالبة أمنية هاني رجب، بعزبة الغُريب التابعة للكعابي بنطاق مركز سنورس بمحافظة الفيوم، حالة من الحزن والرعب بعد مرور 3 أيام على اختفائها، حيث خرجت الأربعاء الماضي لسحب الملف الخاص بها من المدرسة، ولم تعد.

خرجت الأسرة للبحث عن الطالبة المختفية في كل مكان، حيث سألوا صديقاتها وأقاربهم، وذهبوا إلى مدرستها للسؤال والبحث عنها، إلا أنّها اختفت وكأنّها «فص ملح وذاب».

بلاغ باختفاء طالبة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أحمد المغازي، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد تلقي بلاغا بتغيب واختفاء أمنية هاني رجب، مقيمة بعزبة الغريب التابعة للوحدة المحلية بالكعابي بنطاق المركز.

خرجت ولم تعد

وذكر والد الطالبة المختفية، في محضر الشرطة، أنّ ابنته خرجت صباح الأربعاء الماضي الموافق 7 سبتمبر الجاري، متجهةً إلى المدرسة لسحب الملف الخاص بها، ولكنها تأخرت في العودة للمنزل، وأغلق هاتفها فجأة، ومر على اختفائها، أكثر من 24 ساعة.

جهود أمنية مكثفة لإعادة الطالبة إلى أسرتها

وجرى تحرير محضر باختفاء الطالبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تكثف مباحث مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم هيثم طلبة، رئيس المباحث، من جهودها لتحديد مكان الفتاة، سواء كانت داخل محافظة الفيوم، أو خارجها، لسرعة إعادتها إلى أسرتها.