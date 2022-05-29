اختفاء طالبتين بالثانوي في ظروف غامضة بالفيوم.. «راحوا الامتحان ومارجعوش»

قلق وخوف وتوتر ورعب أصاب أهالي مركز إطسا بصفة خاصة، وأهالي محافظة الفيوم عموماً، بعد اختفاء طالبتين بالصف الثاني الثانوي منذ الخميس الماضي في ظروف غامضة، حيث خرجت الطالبتان من منزلهما وتوجهتا إلى مدرسة إطسا الثانوية لأداء امتحان مادة الكيمياء نظراً لكونهما طالبتين بالشعبة العلمية، إلا أنّهما لم تصلان إلى المدرسة، ولم تعودان إلى المنزل، ومر على اختفائهن 3 أيام حتى الآن دون التوصل إلى أي معلومة تفيد مكان تواجدهما، وسط بكاء والدتي الطالبتين ودعوتهما بعودة الفتاتين إليهما بسلامة.

بلاغ باختفاء طالبتين بالثانوي

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من أسرتين باختفاء ابنتيهما بعد خروجهما للذهاب إلى الامتحان.

صديقتان تسيران معاً دائماً

وتبيّنّ أنّ الطالبتين المفقودتين هما فاطمة أبو الحارث، وآية سعيد حسن، وكل منهما تبلغان من العمر 17 سنة، وهما طالبتان بالثانوية العامة، وتحديداً بالصف الثاني الثانوي، كما أنّهما صديقتين مقربتين يذهبان للمدرسة والدروس معاً واختفيتا معاً أيضاً.

حملة للبحث عن الطالبتين

وقامت أسرتا الطالبتين بالبحث عنهما في كل مكان، ونشرا صورهما ومواصفاتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مُطالبين من يراهما أو يعثر عليهما أن يتصل بهما على الفور حتى يتمكنا من استعادة ابنتيهما والاطمئنان عليهما، خصوصاً أنّ والدتي الطالبتين تمران بحالة نفسية سيئة ولا تتوقفان على البكاء خوفاً على ابنتيهما.

وناشدت أسرة الطالبتين من يراهما أو يعثر عليهما أن يبقى بجانبهما ويبلغهما على الفور لتسلم ابنتيهما، مُطالبين الجميع بالدعاء لابنتيهما بالعودة عاجلاً ودون أن يصيبهما مكروه.