اختفاء شاب في ظروف غامضة بالفيوم.. وأسرته: مريض نفسي

قلق، وخوف، طاردا أسرة الشاب الثلاثيني أحمد، بعد اختفائه للمرة الثانية، نظراً لكونه مريض نفسي، وخوفهم عليه من أن يصاب بأذى، أو أنّ ينهي حياته بطريقة ما، حيث خاصم النوم عيونهم، وخرجوا للبحث عنه في كل مكان، مُطالبين الجميع بنشر صوره وبياناته والبحث عنه، وإخبارهم في حال العثور عليه، أو إعادته لأسرته لتطمئن قلوبهم عليه، خصوصًا أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يختفي فيها ويتغيب عن المنزل، حيث غافل أسرته قبل ذلك وخرج من المنزل واختفى وتغيب عدة أيام حتى عثروا عليهم.

بلاغ باختفاء الشاب

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من الأجهزة الأمنية يفيد اختفاء شاب يدعى أحمد عيد حسين، 34 سنة، ويقيم بمنطقة البارودية بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، وأنّه غير سوي نظراً لإصابته بمرض نفسي، وبحث أسرته عنه منذ 48 ساعة.

ليست المرة الأولى

وحول تفاصيل اختفاء أحمد، كشفت أسرة الشاب المختفي، أنّ «أحمد» متغيب من صباح أول أمس الأحد، وأنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتغيب بها، ولكنه كان قد اختفى قبل ذلك وظلوا يبحثون عنه حتى عثروا عليه، حيث غافلهم وخرج من المنزل وبحثوا عنه كثيراً بمحيط المنزل ولم يجدوه، ويخشوا أن يتعرض للأذى لكونه مريض نفسياً.

نشروا صورته وأوصافه

ونشرت أسرة الشاب المختفي، صورته وبياناته ورقم هاتفهم على الصفحات والمجموعات العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنطاق المحافظة، مُطالبين من يراه بالاتصال عليهم فورًا مع التحفظ عليه لحين حضورهم حتى لا يختفي مجددًا، كما طالبوا أهالي محافظة الفيوم، بالدعاء له بأن يرده الله لهم سالم من أي مكروه.