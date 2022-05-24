خبير يقدم 7 نصائح لنجاح مشروع تربية النعام: مربح جدا

قال الدكتور جمال الدسوقي أحد مالكي مزارع النعام في مصر، إن تربية النعام مش المشاريع الجيدة جدا، وذات مكاسب جيدة، ولكنها تحتاج إلي دراسية جيدة والأخذ برأي الكثير من المختصين والخبراء في مجال تربية النعام، وذلك للتأكد من إمكانية إنشاء المشروع.

وأضاف «الدسوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين البعد عن المعلومات الكاذبة التي تضخم في أن مكاسب المشروع منذ بدايته سوف تكون بالملايين لان ذلك غير طبيعي او حقيقي، لأن أي مشروع في البداية يحتاج إلى وقت وعمل بجد للحصول على نتائج.

وأشار إلى أنه لبدء مشروع تربية نعام يجب معرفة أن هناك الكثير من الطرق للاستفادة منه سواء كان بهدف التسمين أو للبيع أو التفريخ وغيرها، مشيرا أنه يرى أن أفضل هذه الطرق للمبتدئين هي التفريخ.

وأوضح أنه يجب اختيار مكان جيد في البداية النعام فالأسرة الواحدة منه والتي تتكون من ذكر واثنتين، يكون من الجيد إعطائها مساحة 30*30 متر لتستطيع التحرك بحرية، وان تكون جيدة تتناسب مع تربية النعام والذي يعتبر طائر صحراوي.

ولفت إلأى أن سعر الفرخ من النعام في عمر شهر يكون حوالي 2500 جنيه، ويزيد عن سن الشهر، موضحا أنه لشراء أسرة من النعام الصغير لتربيتها قد يتكلف تقريبا حوالي 9 آلاف جنيه، ويضاف عليها ثمن العلف والأرض الذي سيتم تربية النعام فيه، موضحا أن مشروع تربة النعام من المشروعات الجديدة التي تناسب مجموعات الشباب الأصدقاء للبدء فيها وتقسيم العمل عليها.

ولفت إلى أن الأسرة الواحدة من النعام تبيض حوالي 100 بيضة في العام، وفي انسب الظروف قد تفقس منها حوالي 50 بيضة، ليتم تاريخها وتفقس لتكون فرخ صغير للنعام موضحا أنه مشروع جيد ولكنه يحتاج دراسة جدوى من قبل مختصين مثل جهاز تنمية المشروعات وغيرها من المنصات الحكومية التي توفر ذلك.