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أوكرانيا تستعيد كوبيانسك الاستراتيجية من يد القوات الروسية

كتب:

أحمد عادل موسى
02:05 م | السبت 10 سبتمبر 2022
جانب من الحرب الروسية الأوكرانية -- صورة أرشيفية

جانب من الحرب الروسية الأوكرانية -- صورة أرشيفية

أعلنت القوات الأوكرانية، منذ قليل، استعادتها لـ كوبيانسك الاستراتيجية في مقاطعة خاركيف شرقي أوكرانيا من يد القوات الروسية، بحسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم».

شن 7 غارات على المواقع الروسية

وأعلنت السلطات الروسية، صباح اليوم، أنها تجهز قواتها بالإمدادات لمواجهة الهجوم الأوكراني، حيث شنت أوكرانيا 7 غارات على المواقع الروسية، وأسفرت عن مقتل 75 جنديًا وتدمير 9 دبابات من طرراز «تي 72» ومستودع ذخيرة.

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بقلم أحمد عادل موسى