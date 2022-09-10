أوكرانيا تستعيد كوبيانسك الاستراتيجية من يد القوات الروسية
كتب:
أحمد عادل موسى
02:05 م | السبت 10 سبتمبر 2022
جانب من الحرب الروسية الأوكرانية -- صورة أرشيفية
أعلنت القوات الأوكرانية، منذ قليل، استعادتها لـ كوبيانسك الاستراتيجية في مقاطعة خاركيف شرقي أوكرانيا من يد القوات الروسية، بحسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم».
شن 7 غارات على المواقع الروسية
وأعلنت السلطات الروسية، صباح اليوم، أنها تجهز قواتها بالإمدادات لمواجهة الهجوم الأوكراني، حيث شنت أوكرانيا 7 غارات على المواقع الروسية، وأسفرت عن مقتل 75 جنديًا وتدمير 9 دبابات من طرراز «تي 72» ومستودع ذخيرة.