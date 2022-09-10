أوكرانيا تستعيد كوبيانسك الاستراتيجية من يد القوات الروسية

أعلنت القوات الأوكرانية، منذ قليل، استعادتها لـ كوبيانسك الاستراتيجية في مقاطعة خاركيف شرقي أوكرانيا من يد القوات الروسية، بحسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم».

شن 7 غارات على المواقع الروسية

وأعلنت السلطات الروسية، صباح اليوم، أنها تجهز قواتها بالإمدادات لمواجهة الهجوم الأوكراني، حيث شنت أوكرانيا 7 غارات على المواقع الروسية، وأسفرت عن مقتل 75 جنديًا وتدمير 9 دبابات من طرراز «تي 72» ومستودع ذخيرة.