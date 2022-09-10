«السياحة» تواصل إعادة تقييم المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية

أوفدت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، لجانا للمرور والتفتيش على 247 منشأة فندقية بعدد من المدن السياحية، حيث تم المرور على 91 منشأة بمرسى علم والقصير وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، و66 منشأة بدهب وطابا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء، و40 منشأة بالعين السخنة ورأس سدر، و32 منشأة بالساحل الشمالي ومطروح، و18 منشأة بدمياط ورأس البر، وذلك استكمالًا لما تقوم به الوزارة من أعمال لإعادة تقييم المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة (HC).

تخفيض الدرجة السياحية لـ20 منشأة فندقية

ومن جانبه، أوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أن أعمال هذه اللجان أسفرت عن إعادة تقييم 49 منشأة فندقية بهذه المدن السياحية، بالإضافة إلى تخفيض الدرجة السياحية لعدد 20 منشأة فندقية التي سبق أن تم توجيه ملاحظات وإنذارات لتلافي الملاحظات السياحية والصحية التي رصدتها لجان المرور بها، ولكنها لم تستجب، ما أدى إلى تدني المستوى السياحي لتلك المنشآت وعدم تناسبها والدرجة السياحية المقيمة عليها حاليًا.

منح مهلة لـ 118 منشأة فندقية لتوفيق أوضاعها

وأضاف أن أعمال اللجان أسفرت أيضا عن منح مهلة لـ 118 منشأة فندقية لتوفيق أوضاعها وفقا لمعايير التصنيف الجديدة وستقوم اللجان بالمرور عليها لاحقا، كما تم أيضا إلغاء كل التراخيص السياحية لـ 6 منشآت فندقية لعدم قابليتها للتشغيل السياحي، كما رصدت اللجان خلال عملية المرور 54 منشأة فندقية مغلقة ولا تزاول النشاط ولا تستقبل الرواد وجارٍ بحث موقفها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.