«المنشآت الفندقية»: المجر مستعدة لنقل خبراتها في السياحة العلاجية لمصر

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة تلقت خطابًا من غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة بخصوص استعداد الوكالة المجرية للسياحة لتقديم كافة أوجه المساعدة ونقل الخبرات إلى الجانب المصري في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية.

سفر وفد سياحي مصري للمجر

وأوضح أن الوكالة المجرية للسياحة اقترحت في خطابها لوزارة السياحة والآثار قيام وفد سياحي مصري بزيارة المجر للقاء المعنيين في هذا المجال من القطاعين الحكومي والخاص، على أن يتم موافاة الجانب المجري باحتياجات الجانب المصري وتخصصات المشاركين بالوفد، لإعداد مشروع برنامج مقترح للزيارة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وطالب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، من كافة فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء إفادة الغرفة برؤيتها ومقترحاتها بخصوص عرض الوكالة المجرية للسياحة تقديم المساعدة ونقل خبرتها للجانب المصرى فى مجال السياحة العلاجية والاستشفائية، وذلك حتى يتسنى للغرفة موافاة وزارة السياحة بتلك الآراء والمقترحات.

السياحة تشارك بمعرض هوليداى وورلد 2023

وفى سياق منفصل، أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية اعتزامها المشاركة بمعرض (هوليداى وورلد 2023) المقرر إقامته فى مدينة براغ بالتشيك خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس المقبل، مشيرة إلى أن الهيئة ستشارك بجناح مساحته 64 مترًا، موضحة أن المعرض يعد من أهم المعارض السياحية بدولة التشيك كونه معرض جماهيري مهني.

ومن جهتها أوضحت غرفة المنشآت الفندقية، أن قيمة مشاركة أي فندق بالمعرض هى 2750 يورو تسدد نقدًا أو بشيك باسم غرفة الفنادق، مشيرة إلى أنه في حال رغبة الفندق في المشاركة بالمعرض فعليها سرعة سداد القيمة المذكورة للاشتراك فى المعرض، علما بأن الحجز بأولوية السداد نظرًا لأن الأماكن محدودة.