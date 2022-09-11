أسعار سخانات الكهرباء في مصر قبل فصل الشتاء.. تبدأ من 1695 جنيها

يبحث قطاع عريض من الجمهور المستهلك في مصر، عن أسعار سخانات الكهرباء قبل بدء فصل الشتاء رسميًا، الذي يفصلنا عنه أشهر قليلة، إذ يبدأ في 21 ديسمبر من العام الجاري، ولهذا يتساءل البعض عن سعر السخانات لشرائها.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي، أسعار سخانات الكهرباء، على هذا النحو، وفق عددًا من مواقع التسوق الشهيرة داخل مصر.

أسعار سخانات الكهرباء

وتختلف أسعار سخانات الكهرباء وفق السعة اللترية وكذلك النوع ومدى إمكانية توفير الطاقة الكهربائية، وتتراوح الأسعار في السوق المصري على هذا النحو:

- سخان غاز بشاشة ديجيتال زانوسى، 10 لتر، ZYG10113WL - أبيض 2750 جنيهًا.

- سخان كهرباء اوليمبيك، 1200 وات، 30 لتر، OYE03061WN - أبيض، 1775 جنيهًا.

- سخان مياه غاز زانوسي، 10 لتر، ZYG10113SL - فضي، 2865 جنيهًا.

- سخان مياة غاز اوليمبيك، 10 لتر، OYG10113WL - أبيض، 2530 جنيهًا.

- سخان مياه ديجيتال غاز طبيعي تورنيدو، 10 لتر، GHE-10MP-GS - فضي، 2699 جنيهًا.

- سخان مياه ديجيتال غاز طبيعي تورنيدو، 6 لتر، بدون مدخنة، GH-MP6SN-S - فضي، 2049 جنيهًا.

- سخان مياه ديجيتال غاز طبيعي تورنيدو، 6 لتر، GHM-C06CNE-S - فضي، 1929 جنيهًا.

- سخان مياه كريستال ديجيتال غاز طبيعي فريش، 10 لتر - أسود، 2779 جنيهًا.

- سخان غاز فريش، 6 لتر - أسود، 1779 جنيهًا.

- سخان مياه فوري فريش، 9 كيلو وات - أبيض، 3089 جنيهًا.

- سخان مياه كهربائي تورنيدو، 35 لتر، EHA-35TSM-F - أوف وايت، 2140 جنيهًا.

- سخان مياه غاز يونيون أير، 10 لتر، UGH100D-G - أسود، 2099 جنيهًا.

- سخان مياه غاز ديجيتال تورنيدو، 6 لتر، GH-MP6SN-W - أبيض، 2099 جنيهًا.

- سخان كهرباء انفينتي أوليمبيك، 1200 وات، 30 لتر - أبيض، 1695 جنيهًا.

- سخان مياه كهربائي فينوس فريش، 50 لتر - أبيض، 1499 جنيهًا.