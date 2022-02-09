معاينة شقة ضحايا تسرب الغاز بشبرا: السخان متهالك ونجاة طفلين بالمصادفة

كشفت معاينة جهات التحقيق في شبرا لشقة اسرة شبرا ضحية تسرب الغاز الغاز والتي أسفرت عن مصرع اب وام وطفلتيهما ونجاة طفلين اخريين كانا متواجدين عند جدتهما في شقة اخر بمنطقة ارض المحلاوي بشبرا الخيمة ان سخان الشقة هو سبب تسريب الغاز الذي تسبب في مصرع الاسرة وانه بالمعاينة تبين تهالكه ووجود مشكلة فنية فيه

تفاصيل العثور علي جثث اسرة الغاز

ودلت المعاينة انه تم العثور علي جثة الاب علي كرسي الصالة امام التليفزيون والام والطفلتين كانتا في احضان بعضيهما ونائمتين في غرفة النوم بينما تبين تواجد طفلين اخريين للمبيت عند جدتهما في شقة اخري حيث تغيب الاب عن النزول للعمل وسادت رائحة غاز العقار فقامت ووالدته واخرين بكسر باب الشقة ليكتشفوا وجود جثث الضحايا ال4 وغنتشار رائحة الغاز بالشقة

شهود عيان الواقعة

وامرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثث الضحايا عقب الإننتهاء من أعمال الصفة التشريحية لهم ومن المقرر دفن الزوج في مسقط راسه بمحافظة سوهاج بينما ستدفن الزوجة في محافظة المنوفية مسقط راسها

واستمعت جهات التحقيق إلي عمة المجني عليه واخر حيث تبين إنتتشار رائحة غاز من الشقة فتم كسر الباب ليجدوا الجثث ال4 الاب في الصالة والام والطفلتين في غرفة النوم

وتبين من المعاينة الاولية للجثامين عدم وجود اي إصابات ظاهرية علي الجثث وسلامة كافة المنافذ كما ان السخان متواجد في المطبخ وحالته الفنية متهالكه جدا

وكان مأمور قسم اول شبرا الخيمة قد تلقي بلاغا من الاهالى بالعثور على جثث " اب وام وطفلتين لهما "متوفين فى شقتهما بدائرة القسم

تم إخطار اللواء غالب مصطفى مدير امن القليوبية فانتقلت أجهزة الامن الى مكان الواقعة وسيارات الاسعاف وتبين وجود أسرة متوفية داخل شقة بمنطقة شبرا الخيمة وعثر على جثث رجل وزوجته وطفلتيه متوفين.

وبالفحص تبين أن الأسرة مكونة من الزوج " راضي ع ح " 35 سنة والزوجة " أسماء ن ش " 33سنة والأبناء " رحمة" 6 سنوات و " رؤى " 3 سنوات.

ورجحت التحريات الأولية ان سبب الحادث هو تسرب الغاز وتم نقل الجثث الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتصريح بدفن الجثث