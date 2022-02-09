معاينة شقة ضحايا تسرب الغاز بشبرا: السخان متهالك ونجاة طفلين بالمصادفة
العثور علي جثة الاب في الصالة والأم وطفلتيها في غرفة النوم
كتب:
حسن صالح
03:29 م | الأربعاء 09 فبراير 2022
نقل جثث
كشفت معاينة جهات التحقيق في شبرا لشقة اسرة شبرا ضحية تسرب الغاز الغاز والتي أسفرت عن مصرع اب وام وطفلتيهما ونجاة طفلين اخريين كانا متواجدين عند جدتهما في شقة اخر بمنطقة ارض المحلاوي بشبرا الخيمة ان سخان الشقة هو سبب تسريب الغاز الذي تسبب في مصرع الاسرة وانه بالمعاينة تبين تهالكه ووجود مشكلة فنية فيه
تفاصيل العثور علي جثث اسرة الغاز
ودلت المعاينة انه تم العثور علي جثة الاب علي كرسي الصالة امام التليفزيون والام والطفلتين كانتا في احضان بعضيهما ونائمتين في غرفة النوم بينما تبين تواجد طفلين اخريين للمبيت عند جدتهما في شقة اخري حيث تغيب الاب عن النزول للعمل وسادت رائحة غاز العقار فقامت ووالدته واخرين بكسر باب الشقة ليكتشفوا وجود جثث الضحايا ال4 وغنتشار رائحة الغاز بالشقة
شهود عيان الواقعة
وامرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثث الضحايا عقب الإننتهاء من أعمال الصفة التشريحية لهم ومن المقرر دفن الزوج في مسقط راسه بمحافظة سوهاج بينما ستدفن الزوجة في محافظة المنوفية مسقط راسها
واستمعت جهات التحقيق إلي عمة المجني عليه واخر حيث تبين إنتتشار رائحة غاز من الشقة فتم كسر الباب ليجدوا الجثث ال4 الاب في الصالة والام والطفلتين في غرفة النوم
وتبين من المعاينة الاولية للجثامين عدم وجود اي إصابات ظاهرية علي الجثث وسلامة كافة المنافذ كما ان السخان متواجد في المطبخ وحالته الفنية متهالكه جدا
وكان مأمور قسم اول شبرا الخيمة قد تلقي بلاغا من الاهالى بالعثور على جثث " اب وام وطفلتين لهما "متوفين فى شقتهما بدائرة القسم
تم إخطار اللواء غالب مصطفى مدير امن القليوبية فانتقلت أجهزة الامن الى مكان الواقعة وسيارات الاسعاف وتبين وجود أسرة متوفية داخل شقة بمنطقة شبرا الخيمة وعثر على جثث رجل وزوجته وطفلتيه متوفين.
وبالفحص تبين أن الأسرة مكونة من الزوج " راضي ع ح " 35 سنة والزوجة " أسماء ن ش " 33سنة والأبناء " رحمة" 6 سنوات و " رؤى " 3 سنوات.
ورجحت التحريات الأولية ان سبب الحادث هو تسرب الغاز وتم نقل الجثث الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتصريح بدفن الجثث