وزير الصحة يطمئن على المخزون الاستراتيجي من الأدوية في مستشفى الوراق المركزي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مستشفى الوراق المركزي بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، لمتابعة سير العمل في المنظومة الصحية، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتذليل أي عقبات قد تعوق انتظام سير العمل في المنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن «الوزير تفقد أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي، وحرص على زيارة غرف المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية، كما تفقد غرفة العناية المركزة المخصصة للأطفال، وحرص على التحدث معهم للاطمئنان على حالتهم الصحية».

الاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من الأدوية

وأضاف أن وزير الصحة اطمئن على توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية في المستشفى، وعلى مستوى البنية التحتية لها، كما اطلع على جداول تدريب الفرق الطبية، كما وجه برفع كفاءة أقسام الرعاية المركزة، والعمليات الجراحية، وغرف الإقامة الداخلية، وحضانات الأطفال، وفق الجداول زمنية.

وخلال الجولة، أكد الوزير حرصه على استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مع التشديد على زيادة أعداد عاملي النظافة لضمان الحفاظ على بيئة نظيفة للمرضى، موضحا حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازمة لرفع كفاءة المستشفى وسد احتياجاتها.

تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 250 ألف مواطن

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن الوزير أكد أهمية المستشفى نظرًا لموقعه الجغرافي، حيث يخدم مليون مواطن من سكان المناطق المحيطة، واطلع على نسب الاشغال والتردد، التي أشارت إلى أن المستشفى قدم خدمات الفحص الطبي لأكثر من 250 ألف مواطن في مختلف التخصصات، كما حرص على الاطمئنان على انتظام الفرق الطبية وأطقم التمريض على مدار 24 ساعة.

ورافق وزير الصحة خلال الجولة كل من الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور سامح العشماوي، وكيل الصحة بمحافظة الجيزة.

ودخل مستشفى الوراق المركزي الخدمة في عام 2015، ويقع على مساحة 2360 مترا مربعا، ويضم مبنى رئيسيا بطاقة استيعابية 180 سريرا، و3 أجهزة للأشعة العادية، وجهاز أشعة CRM، وأشعة CT، وجهازين للموجات فوق الصوتية.