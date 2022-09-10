تأجيل محاكمة المتهمين في خلية داعش إمبابة لـ2 أكتوبر

أجلت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، لجلسة 2 أكتوبر لتنفيذ طلبات الدفاع.

صدَر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

تفاصيل القضية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، قيام المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومي.

اتهامات بإدارة خلية داعش

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهم تولي أيضًا إدارة خلية بالجماعة المسماة داعش التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، فضلًا عن أن المتهمين يواجهون العديد من الجرائم منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلي بشارع البطل، ووجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثاني تهم حيازة مفرقعات.